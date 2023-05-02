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В АРМА передали 3 млн доларів активів, що зберігались в банку президента російського "ЦСКА"

Фото: в АРМА передали 3 млн доларів активів, що зберігались в банку президента російського "ЦСКА"
Автор: Наталія Гурковська

Суд наклав арешт та передав АРМА близько 3 млн доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину РФ, президенту російського ФК "ЦСКА" Євгенію Гінеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи особистість бенефіціара, в Офісі генпрокурора додали, що ним є громадянин РФ - президент російського футбольного клубу "ЦСКА" та пов’язаний з державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

"Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу", - додають у відомстві.

В ДБР нагадують, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

В Офісі генпрокурора додають, що раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ - 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

Нагадаємо, раніше ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євген Гінер.

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