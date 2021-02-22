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АРМА должна продавать имущество до приговора суда, - эксперт

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 17:21
АРМА должна продавать имущество до приговора суда, - эксперт Фото: Киевский апелляционный суд Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для более эффективной работы Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) необходимо законодательно разрешить реализовывать арестованные активы, в том числе до вынесения окончательного решения суда.

Об этом заявила руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"Продажа активов должно быть среди функций АРМА, он должен иметь место также до финального приговора суда, потому что, во-первых, это уже испытанной практикой многих других юрисдикций. Если говорить о наиболее похожие на нас аналоги - это Румыния, Болгария, Франция. Эти органы работают не первый десяток лет, они успешно выполняют эту функцию и не имеют с этим больших проблем. Конечно, реализация должна быть по максимально рыночной цене, с прозрачными процедурами, над чем можно и нужно работать при дальнейших разговорах по изменению законодательства об АРМА", - заявила Рыженко.

Напомним, АРМА - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, формирует и реализует государственную политику в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Создали его в ноябре 2015 года.

Агентство, в частности, проводит анализ статистических данных, результатов исследований и другой информации о выявлении, розыска и управления активами. Также формирует и ведет Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест по уголовному делу.

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