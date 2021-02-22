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АРМА повинна продавати майно до вироку суду, - експерт

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 17:21
АРМА повинна продавати майно до вироку суду, - експерт Фото: Київський апеляційний суд України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для більш ефективної роботи Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) необхідно законодавчо дозволити реалізовувати арештовані активи, в тому числі до винесення остаточно рішення суду.

Про це заявила керівник юридичного відділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

"Продаж активів має бути серед функцій АРМА, він повинен мати місце також до фінального вироку суду, тому що, по-перше, це вже є випробуваною практикою багатьох інших юрисдикцій. Якщо говорити про найбільш схожі до нас аналоги - це Румунія, Болгарія, Франція. Ці органи працюють не перший десяток років, вони успішно виконують цю функцію і не мають з цим великих проблем. Звичайно, реалізація має бути з максимально ринковою ціною, за прозорими процедурами, над чим можна і треба працювати при подальших розмовах щодо зміни законодавства про АРМА", - заявила Риженко.

Нагадаємо, АРМА - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що формує та реалізує державну політику у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Створили його в листопаді 2015 року.

Агентство, зокрема, проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшуку та управління активами. Також формує і веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальній справі.

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