Арктичний шторм залишив без електрики мільйони американців

Арктичний шторм, який охопив більшу частину Сполучених Штатів цього тижня і порушив повсякденне життя та поїздки у відпустку для мільйонів американців, має призвести до найхолоднішого святвечора за всю історію спостережень у кількох містах від Пенсільванії до Флориди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Арктичний холод у поєднанні з "циклонною бомбою" у вигляді сильного снігу та вітрів, що пронеслися в п'ятницю з району Великих озер у долини Верхньої Міссісіпі та Огайо, завдали шкоди енергосистемам, дорогам та комерційному авіасполучення

Через те, що енергетичні системи по всій країні були перевантажені через зростаючий попит на тепло та пошкодження ліній електропередач, у п'ятницю, 23 грудня, 1,5 млн будинків та підприємств у США залишилися без електрики.

Екстремальна зимова погода спричинила щонайменше п'ять смертей.

Температура впала до 13 градусів морозу за Цельсієм у Піттсбурзі, найбільшому місті західної Пенсільванії, перевершивши попередній найхолодніший максимум напередодні Різдва.

Шквал температурних рекордів під час Різдва пророкували, оскільки сильні морози у США, посилені небезпечними холодними вітрами, продовжували охоплювати більшу частину східних двох третин країни у святкові вихідні.

За даними метеорологічної служби (NWS), від канадського до мексиканського кордону та від узбережжя до узбережжя близько 240 млн осіб було попереджено про зимову погоду.

NWS заявило, що його карта метеорологічних небезпек, що існують або насуваються, "відображає одне з найбільших попереджень і рекомендацій про зимову погоду за всю історію".

Збої перевернули розпорядок дня та плани на відпустку для мільйонів американців в один із найбільш завантажених періодів подорожей у році.

За оцінками Американської автомобільної асоціації, 112,7 млн осіб планували проїхати понад 80 км від будинку в період із п'ятниці по 2 січня. Але штормова погода, що наближалася до вихідних, ймовірно, змусила багатьох залишитися вдома.

За даними служби відстеження рейсів FlightAware, у п'ятницю в США було скасовано понад 5700 рейсів, а снігова буря практично паралізувала дорожній рух у деяких регіонах.

Місто Буффало і навколишній округ на березі озера Ері в західній частині Нью-Йорка ввели заборону на керування, і всі три прикордонні мости в районі Буффало були закриті для в'їзду з Канади через погодні умови.

Сувора погода спонукала владу по всій країні відкрити центри обігріву в бібліотеках та поліцейських дільницях, одночасно розширюючи тимчасові притулки для безпритульних.

Сильний холод, посилений сильним вітром, поширився через Південь до кордону США та Мексики, в Ель-Пасо, штат Техас, коефіцієнт охолодження вітром знизився від мінус 18 до мінус 13 за Цельсієм. Вплив таких умов може спричинити обмороження протягом декількох хвилин.