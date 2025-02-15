"Арка перестала виконувати свою функцію". Які загрози несе удар по ЧАЕС (фоторепортаж)

Що відомо про російську атаку на ЧАЕС

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році над четвертим енергоблоком збудували саркофаг, аби зменшити викиди радіації. Втім, вже у 2012 році світова спільнота почала зводити нове укриття над ним - захисну арку конфайнмент, саме вона постраждала під час російської атаки 14 лютого 2025 року.

"О 1 годині ночі 59 хвилин дрон типу "Шахед", а саме "Герань", здійснив атаку на захисну арку конфайнмент. О 2:20 сили ДСНС розпочали роботу з ліквідації наслідків пожежі. На сьогодні ситуація під контролем. Ми локалізували ситуацію, яка могла привести до плачевних наслідків", - каже голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

За його словами, радіаційний фон на майданчику та околицях не підвищився, його постійно моніторять, так само як і по решті території України. Про інцидент на ЧАЕС одразу повідомили Європейський офіс цивільного захисту, а на самій станції зараз працюють два представники МАГАТЕ.

Брифінг біля четвертого енергоблока ЧАЕС (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Наслідки могли б бути катастрофічними. Якби дрон потрапив би метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Зараз ситуація контрольована, ДСНС ліквідовує наслідки загоряння. О четвертій ранку, як тільки ми отримали повідомлення про інцидент, ми створили штаб, розробили план заходів і всі наші служби залучені у цьому процесі", - каже Іщенко.

Над усуненням наслідків від атаки дрона працювали пожежники Київської та Черкаської області. Також залучили верхолазів для робіт на конструкції.

Рятувальники ліквідують наслідки влучання російського дрона по конфайнменту (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Активна пожежа ліквідована, зараз рятувальники розбирають металеві конструкції і догашують утеплювач, який ще в деяких місцях продовжує тліти. Це складна робота, вони працюють на висоті понад 100 метрів. Погодні умови створюють додаткові складнощі, але рятувальники працюють. Вони періодично міняються, аби ніхто не отримав накопичення радіації", - говорить голова Державної служби з надзвичайної ситуації Андрій Даник.

Голова Державної служби з надзвичайної ситуації Андрій Даник.(фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Додамо, що російський дрон ішов на висоті 85 метрів, радари цієї висоти не здатні зафіксувати. За словами президента Володимира Зеленського, "це дає можливість говорити, що росіяни спеціально це робили". За міжнародними правилами ведення війни збивати повітряні цілі над об'єктами атомної енергетики не можна.

Натомість Росія цинічно заявляє, що не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України, а "твердження про причетність Москви до таких ударів - провокація".

Уламки російського дрона "Герань", який влучив в укриття ЧАЕС (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Чи є ризики радіоактивного забруднення

"Пошкодження арки призвело до зниження бар'єра на швидке розповсюдження радіоактивних речовин. Арка перестала виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність викиду радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об’єкті укриття (саркофазі, збудованому у 1986 році, - Ред.)", - заявляє головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук.

За його словами, конфайнмент коштував 1,5 мільярда євро, а у його будівництво вкладались 42 країни. Відомо, що Європейський банк розвитку, який також фінансував будівництво, уже звернувся до України з приводу цього питання.

Найближчим часом спеціалісти мають визначити масштаби пошкоджень і розробити план подальших дій. За словами експертів, це питання "не одного місяця".

Головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Ми зробимо аналіз отвору і закриємо його, але безпечна конструкція конфайнмент вже не виконуватиме свою функцію. Отвір закриють просто, щоб туди не потрапляли опади, не було збільшення радіоактивних відходів", - пояснює Даник.

При цьому на питання журналістів, чи які ризики того, що надалі можуть повторитись масштаби Чорнобильської катастрофи 1986 року, представники ЧАЕС та ДСНС відповіли, що ніхто ніяких гарантій не може дати, оскільки "агресор грубо порушує всі закони і прописані норми".

Що кажуть в МАГАТЕ

Міжнародна агенція з атомної енергії оперативно підтвердила факт влучання дрона по конфайнменту, втім у своєму повідомленні вона не вказала, що це був російський удар.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух із нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинило пожежу. Їм повідомили, що БПЛА врізався в дах укриття", - заявили в організації.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС.

"Передав лист міністра енергетики України щодо наслідків удару. Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на ядерний шантаж Росії. Ми також обговорили окупацію Росією Запорізької АЕС. Росія продовжує блокувати ротацію МАГАТЕ і утримувати станцію в заручниках", - повідомив очільник МЗС.

За його словами, питання атомних станцій Чорнобиля і Запоріжжя обговорять на наступному засіданні Ради директорів МАГАТЕ.

Служба ДСНС на місці влучання російського дрона по ЧАЕС (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Яка реакція світових лідерів на інцидент

Президент Володимир Зеленський у заяві про російську атаку на ЧАЕС вкотре нагадав світу, що Росія - це загроза для усіх.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою - з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - заявив президент.

Додамо, що атака на ЧАЕС відбулася у день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, де зібрались світові лідери. За повідомленням Андрія Єрмака, там "усі злі через цю новину".

"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - написав у соцмережах Єрмак.

На російську атаку також відреагував Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російська дронова атака на Чорнобильську АЕС посилює аргументи на користь того, що покращення протиповітряної оборони України в наших власних інтересах. У 1986 році радіоактивна хмара поставила під загрозу всю Європу і за її межами", - заявив Сікорський.