"Арка перестала выполнять свою функцию". Какие угрозы несет удар по ЧАЭС (фоторепортаж)

Что известно о российской атаке на ЧАЭС

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году над четвертым энергоблоком построили саркофаг, чтобы уменьшить выбросы радиации. Но уже в 2012 году мировое сообщество начало возводить новое укрытие над ним - защитную арку конфайнмент, именно она пострадала во время российской атаки 14 февраля 2025 года.

"В 1 часу ночи 59 минут дрон типа "Шахед", а именно "Герань", совершил атаку на защитную арку конфайнмент. В 2:20 силы ГСЧС начали работу по ликвидации последствий пожара. На сегодня ситуация под контролем. Мы локализовали ситуацию, которая могла привести к плачевным последствиям", - говорит глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

По его словам, радиационный фон на площадке и окрестностях не повысился, его постоянно мониторят, так же как и по остальной территории Украины. Об инциденте на ЧАЭС сразу сообщили в Европейский офис гражданской защиты, а на самой станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Брифинг возле четвертого энергоблока ЧАЭС (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Последствия могли бы быть катастрофическими. Если дрон попал бы метров 15 в сторону над старым укрытием, то была бы радиационная авария. Сейчас ситуация контролируемая, ГСЧС ликвидирует последствия возгорания. В четыре утра, как только мы получили сообщение об инциденте, мы создали штаб, разработали план мероприятий и все наши службы вовлечены в этом процессе", - говорит Ищенко.

Над устранением последствий от атаки дрона работали пожарные Киевской и Черкасской области. Также привлекли верхолазов для работ на конструкции.

Спасатели ликвидируют последствия попадания российского дрона по конфайнменту (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Активный пожар ликвидирован, сейчас спасатели разбирают металлические конструкции и тушат утеплитель, который еще в некоторых местах продолжает тлеть. Это сложная работа, они работают на высоте более 100 метров. Погодные условия создают дополнительные сложности, но спасатели работают. Они периодически меняются, чтобы никто не получил накопления радиации", - говорит глава Государственной службы по чрезвычайной ситуации Андрей Данык.

Глава Государственной службы по чрезвычайной ситуации Андрей Данык (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Добавим, что российский дрон шел на высоте 85 метров, радары этой высоты не способны зафиксировать. По словам президента Владимира Зеленского, "это дает возможность говорить, что россияне специально это делали". По международным правилам ведения войны сбивать воздушные цели над объектами атомной энергетики нельзя.

В то же время Россия цинично заявляет, что не наносит ударов по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, а "утверждение о причастности Москвы к таким ударам - провокация".

Обломки российского дрона "Герань", который попал в укрытие ЧАЭС (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Есть ли риски радиоактивного загрязнения

"Повреждение арки привело к снижению барьера на быстрое распространение радиоактивных веществ. Арка перестала выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выброса радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия (саркофаге, построенном в 1986 году, - Ред.)", - заявляет главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук.

По его словам, конфайнмент стоил 1,5 миллиарда евро, а в его строительство вкладывались 42 страны. Известно, что Европейский банк развития, который также финансировал строительство, уже обратился к Украине по поводу этого вопроса.

В ближайшее время специалисты должны определить масштабы повреждений и разработать план дальнейших действий. По словам экспертов, это вопрос "не одного месяца".

Главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Мы сделаем анализ отверстия и закроем его, но безопасная конструкция конфайнмента уже не будет выполнять свою функцию. Отверстие закроют просто, чтобы туда не попадали погодные осадки, не было увеличения радиоактивных отходов", - объясняет Даник.

При этом на вопрос журналистов, какие риски того, что в дальнейшем могут повториться масштабы Чернобыльской катастрофы 1986 года, представители ЧАЭС и ГСЧС ответили, что никто никаких гарантий не может дать, поскольку "агрессор грубо нарушает все законы и прописанные нормы".

Что говорят в МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии оперативно подтвердило факт попадания дрона по конфайнменту, но в своем сообщении оно не указало, что это был российский удар.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв из нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, что повлекло пожар. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу укрытия", - заявили в организации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил с ним инцидент на Чернобыльской АЭС.

"Передал письмо министра энергетики Украины относительно последствий удара. Мы призываем к решительной международной реакции на ядерный шантаж России. Мы также обсудили оккупацию Россией Запорожской АЭС. Россия продолжает блокировать ротацию МАГАТЭ и удерживать станцию в заложниках", - сообщил глава МИД.

По его словам, вопрос атомных станций Чернобыля и Запорожья обсудят на следующем заседании Совета директоров МАГАТЭ.

Служба ГСЧС на месте попадания российского дрона по ЧАЭС (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Какая реакция мировых лидеров на инцидент

Президент Владимир Зеленский в заявлении о российской атаке на ЧАЭС в очередной раз напомнил миру, что Россия - это угроза для всех.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - заявил президент.

Добавим, что атака на ЧАЭС состоялась в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, где собрались мировые лидеры. По сообщению Андрея Ермака, там "все злые из-за этой новости".

"Сейчас атмосфера такая, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Затем весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - написал в соцсетях Ермак.

На российскую атаку также отреагировал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Российская дроновая атака на Чернобыльскую АЭС усиливает аргументы в пользу того, что улучшение противовоздушной обороны Украины в наших собственных интересах. В 1986 году радиоактивное облако поставило под угрозу всю Европу и за ее пределами", - заявил Сикорский.