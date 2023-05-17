ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Аризона" не получила разрешение на новый стадион: клуб НХЛ рассмотрит переезд

Новина українською →
Темпе, Среда 17 мая 2023 11:59
"Аризона" не получила разрешение на новый стадион: клуб НХЛ рассмотрит переезд Фото: "Койотис" придется снова переезжать (facebook.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорцив

На результаты голосования по строительству новой арены для "Аризоны Койотис" отреагировал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Жители Темпе не поддержали предложения менеджмента "Койотис" по поводу строительства стадиона в городе. "Аризона" готова была вложить в строительство 2,3 млрд долларов.

"НХЛ невероятно разочарована результатами публичного голосования за проект новой арены "Аризоны" в Темпе. В дальнейшем мы обсудим с клубом возможные варианты решения проблемы", – заявил Беттмэн.

Сезон 2022/23 "Койотис" провели в Темпе на стадионе Университета штата Аризона. Арена вмещает всего 5 тысяч зрителей. В университетский город "Аризона" переехала из Глендейла, где местные власти отказались продлить соглашение на аренду стадиона.

Теперь более вероятным переезд "Койотис" в другой штат. Неофициальными победителями на роль нового владельца франшизы стали Атланта и Хьюстон, где арены готовы к организации матчей НХЛ. Также потенциальным кандидатом называют Квебек. Тамошние "Нордикс" из-за финансовых проблем в 1995 году переехали в Денвер и стали "Колорадо Эвеланш".

К слову, накануне "Даллас" выиграл серию у "Сиэтла" и стал финалистом Западной конференции НХЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей Аризона
NEWS
В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса