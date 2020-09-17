Арис - Колос: исторический матч украинского клуба в Лиге Европы

"Колос" проведет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого "Ариса". Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры не верят в победу украинской команды. Тренерский штаб ковалевского клуба включил в состав делегации 23 игрока:

17 сентября 21:00

Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

"Колос" в прошлом сезоне впервые в истории сыграл в высшем дивизионе чемпионате Украины и сразу финишировал в топ-6. Свой первый в истории выход в еврокубки команда оформила благодаря победе в плей-офф над "Мариуполем".

Внутренний чемпионат

"Арис" в прошлом сезоне занял пятое место в греческой лиге, а новый чемпионат начал с победы над "Ламией" 3:1.

Подопечные Руслана Костышина стартовали с поражения от "Шахтера" (1:3) и победы над ПФК "Львов" (4:0) в первых двух турах УПЛ.

Составы команд

Греческая команда делает ставку на иностранных игроков, их в составе аж две трети. В основном это опытные футболисты. В "Арисе" на протяжении последних полугода плодотворно поработали на трансферном рынке, усилив фактически каждое звено.

Но на их фоне "Колос" не выглядит слабее за кадровым подбором исполнителей. Первый матч за ковалевцев готов сыграть бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который уже восстановился после травмы. Последние четыре года звездный игрок провел за границей.

Также преодолеть второй раунд квалификации ЛЕ команде готовы арендованные у "Динамо" вратарь Владислав Кучерук, форвард Евгений Исаенко и хавбек Никита Кравченко, а также бывший защитник македонского "Вардара" Евгений Новак.

Судейские назначения

Главным арбитром назначен швейцарец Леонс-Лионель Чуди, который ни разу не работал на матчах украинских команд. Его ассистентами будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич.

Что дальше

Победитель поединка выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".