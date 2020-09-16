ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Колос" отправился на свой дебютный матч в Лиге Европы

Борисполь, Среда 16 сентября 2020 13:16
"Колос" отправился на свой дебютный матч в Лиге Европы
Фото: игроки "Колоса" вылетели в Салоники чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" (koloskovalivka.com)
Автор: Вера Олейник

Новичок украинской Премьер-лиги "Колос" отправился на свой дебютный матч в еврокубках. Команда из киевской области сыграет в Греции с "Арисом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Об этом информирует пресс-служба ковалевского клуба.

Тренерский штаб включил в делегацию 23 игрока:

Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук
Защитники: Зозуля, Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко
Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх
Нападающие: Селезнев, Лысенко, Исаенко

С командой полетел и звездный летний новичок команды Евгений Селезнев, которому только предстоит дебютировать за команду Руслана Костышина.

Матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг, 17 сентября. Начало - в 21:00 по киевскому времени, прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1". Противостояние пройдет в одноматчевом формате без зрителей.

Напомним, ковалевская команда оформила первый в истории выход в еврокубки, обыграв в плей-офф "Мариуполь" (1:0).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Лига ЕвропыГрецияквалификацияФутболКолос
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь