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Арис - Колос: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Салоники, Четверг 17 сентября 2020 15:07
Арис - Колос: где смотреть матч квалификации Лиги Европы
Фото: "Колос" перед игрой с "Арисом" (koloskovalivka.com)
Автор: Вера Олейник

Следим за исторической игрой украинской команды

Дебютант еврокубков ковалевский "Колос" проведет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Ариса". По мнению букмекеров, фаворитом матча является греческий клуб.

17 сентября 21:00
Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

Команда Руслана Костышина дебютирует в еврокубках в греческом городе Салоники в четверг, 17 сентября, на стадионе "Клеантис Викелидис". В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени. Трансляция поединка традиционно стартует пятью минутами ранее.

Судьба путевки в следующий этап отбора решится по итогам одного матча. В случае ничейного результата в основное время команд ждет овертайм, а при необходимости - еще и серия пенальти.

Победитель поединка выйдет в третий раунд отбора Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".

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