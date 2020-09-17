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Аріс - Колос: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Салоніки, Четвер 17 вересня 2020 15:07
Аріс - Колос: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Фото: "Колос" перед грою з "Арісом" (koloskovalivka.com)
Автор: Вера Олейник

Стежимо за історичною грою української команди

Дебютант єврокубків ковалівський "Колос" проведе матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Аріса". На думку букмекерів, фаворитом матчу є грецький клуб.

17 вересня 21:00
Салоніки, стадіон "Клеантіс Вікелідіс"

Команда Руслана Костишина дебютує в єврокубках у грецькому місті Салоніки в четвер, 17 вересня, на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1". Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом. Трансляція поєдинку традиційно стартує на п'ять хвилин раніше.

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