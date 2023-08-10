"Аріс" – "Динамо": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Матч "Аріс" – "Динамо" відбудеться 10 серпня у Греції. Поєдинок прийме стадіон "Клеантіс Вікелідіс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:15.

Де дивитися матч "Аріс" – "Динамо"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "біло-синіх" у єврокубках цьогоріч покажуть на телеканалі 2+2. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Аріс" – "Динамо"

Фахівці контори Favbet обрали фаворитом команду Мірчі Луческу. На перемогу киян приймають ставки з коефіцієнтом 2,27. Тим часом імовірність звитяги грецьких македонців оцінили балом 3,55. Кеф на нічию виставили схожий – 3,50.

Віддані шанувальники "Динамо" вивчають варіант зі ставкою на перемогу своїх улююбленців із комфортною перевагою (2:0) з перспективним коефіцієнтом 9,10. Віра в бодай один гол від Андрія Ярмоленко може збільшити виграш у 3 рази.

Орієнтовні склади на матч "Аріс" – "Динамо"

"Аріс": Хуліан – М'Баката, Фабіано, Одубаджо, Феррарі – Джурасек, Даріда – Менендес, Рупп, Палма – Морон

"Динамо": Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там суперником стане або бакинський "Нефтчі", або стамбульський "Бешикташ". Невдаха ж двоматчевого двобою покине європейські турніри нинішнього сезону.