Архив США обнародовал отчет разведки о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина / Виталий Носач)

В отчете указано, что на момент взрыва вблизи ядерного реактора находились около 100 человек

Первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году опубликовал Национальный архив безопасности США. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на документ.

Документ датирован 2 мая 1986 года и был направлен на имя государственного секретаря США. На то время должность занимал Джордж Шульц. В отчете указывается возможное количество пострадавших при взрыве в реакторе четвертого энергоблока.

Отчет составлял сотрудник разведки Мортон Абрамовиц. Он отметил, что во всех научных сообществах называют "ерундой" официальные данные советских властей о гибели в результате катастрофы всего двух человек.

По подсчетам разведчика, во время дневной смены на реакторе РБМК-1000 должны находиться около 100 человек. Ночью на реакторе должны работать около 25-30 сотрудников.

"Так как третий и четвертый энергоблоки расположены недалеко друг от друга, вблизи четвертого могло находиться до 200 человек днем и до 70 - ночью", - говорится в отчете.

Абрамовиц отметил, что рядом с реактором на момент взрыва находились не менее сотни человек. Судя по фотографиям разрушений, все, кто был вблизи четвертого энергоблока, погибли сразу или получили смертельную дозу радиации. Таким образом, число погибших в аварии в официальных документах было приуменьшено в 50 раз, реальая цифра - не менее 100 человек.

Напомним, в середине июля 2019 на промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

По официальным данным сообщалось, что 26 апреля 1986 года в момент взрыва погиб один сотрудник станции, второй умер в первые часы после происшествия.