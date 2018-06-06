Архів СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО

Чималу частину становлять документи із розсекречених фондів КДБ щодо аварії на ЧАЕС

Розсекречені документи державного архіву Служби безпеки України (СБУ) щодо аварії на Чорнобильській АЕС внесли до реєстру Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Вказаний перелік документів всебічно відображає причини, перебіг та наслідки аварії, реакцію радянської влади та тогочасних спецслужб. Чималу частину колекції становлять документи із розсекречених фондів КДБ", - повідомили в прес-центрі.

Державна архівна служба України вручила представникам СБУ сертифікат, який підтверджує включення архівних документів до відповідного реєстру ЮНЕСКО.

Нагадаємо, за фактом пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яка розпочалась у вівторок, 5 червня, відкрито кримінальне провадження.