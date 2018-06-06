Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Архів СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 17:54
Фото: ЧАЕС (spfu.gov.ua)
Фото: ЧАЕС (spfu.gov.ua)

Чималу частину становлять документи із розсекречених фондів КДБ щодо аварії на ЧАЕС

Розсекречені документи державного архіву Служби безпеки України (СБУ) щодо аварії на Чорнобильській АЕС внесли до реєстру Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Вказаний перелік документів всебічно відображає причини, перебіг та наслідки аварії, реакцію радянської влади та тогочасних спецслужб. Чималу частину колекції становлять документи із розсекречених фондів КДБ", - повідомили в прес-центрі.

Державна архівна служба України вручила представникам СБУ сертифікат, який підтверджує включення архівних документів до відповідного реєстру ЮНЕСКО.

Нагадаємо, за фактом пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яка розпочалась у вівторок, 5 червня,  відкрито кримінальне провадження.

Пожежа в Чорнобилі: подробиці США будуть продовжувати співпрацювати з Україною над подоланням наслідків Чорнобиля
Теги публікації: ЧАЭС, Чорнобиль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top