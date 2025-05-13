На архітектурному бієнале показали, яким буде Маріуполь після деокупації та відбудови

Цьогорічна участь України привертає міжнародну увагу до питань реконструкції та відновлення українських міст. Наша країна представлена одразу у двох локаціях: національному павільйоні від України та в експозиції Французького павільйону. Зокрема, через презентацію Об'єднаної урбан-візії Маріуполя після деокупації.

"Ми раді бачити представників українського Маріуполя у Французькому павільйоні. Моя команда вже три роки займається збором інформації про знищені архітектурні пам’ятки під час війни. Нам всім треба пам’ятати, що збереження культурної спадщини та ролі архітектури в постконфліктному відновленні – надважливі виклики не лише для України. Франція з вами, українці!", - заявив президент Французької архітектурної асоціації Мартін Дюплантьє.

Маріуполь – полікультурне місто з насиченою історією та складною спадщиною. Віднайти його множинні ідентичності та гармонійно проявити їх у міському просторі одна з головних задач повоєнної реконструкції.

Для цього 4 архітектурних команди (Ro3kvit, Мрія, Big City Lab та Zotov & co) були об'єднані в єдину – для осмислення та аналізу напрацювань та подальшого формування єдиної стратегії відбудови. Кожна з команд відповідала за окремий шар дослідження і проєктування. Усі проєкти обговорювались і погоджувались з громадою Маріуполя.

"Бачення відбудови Маріуполя є результатом понад шести місяців роботи міждисциплінарної команди, що складається з мешканців Маріуполя та українців з інших міст, а також експертів з Європи та Сполучених Штатів. Це бачення охоплює такі сфери, як ідентичність, пам'ять та майбутнє, екологічна стратегія та переосмислення ролі природи в місті, а також забезпечення комфорту мешканців та якості життя в міському середовищі на кожному етапі розвитку", – розповідає співзасновник Ro3kvit Фулко Трефферс.

Ключові виклики міста, на які відповідає проєкт Mariupol Reborn: повернення мешканців; екологічна ситуація; зцілення травми; робочі місця; стратегічна роль міста; покинуті квартири та будинки; визначення пріоритетів відновлення; інтеграція промислових зон у тканину міста.

Об'єднана урбан-візія - це один із найяскравіших нині прикладів ролі архітектури в постконфліктному відновленні, що базується на збереженні української культурної спадщини та проєктується за принципом людиноцентричності.

"Ще у серпні 2022 року бізнеси Ріната Ахметова прийняли стратегічне рішення підтримати проєкт Mariupol Reborn у відбудові міста після деокупації. Ми не розуміли, коли це відбудеться, але точно знали, що громаді і команді, і нам, як інвестору в Маріуполь, потрібне бачення, як буде відбуватися відновлення. Головний принцип, від якого ми відштовхувалися, те що називається build back better. Мислення відбудови в якомусь іншому, кращому вигляді. Саме об'єднана урбан-візія створена архітекторами для того, щоб відповісти, що таке це "краще", – Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО "Маріуполь.Реборн".

Окрім демонстрації досягнень у сфері архітектури, участь у подібних міжнародних заходах такого рівня - це можливість комунікувати українське питання, нагадувати світу про Маріуполь.

"Світ має пам’ятати і підтримувати місто, що героїчно тримало оборону 86 днів, а потому протягом трьох років окупації муніципалітет на чолі з мером Вадимом Бойченком і громада, яка переїхала до інших українських міст, об’єднали зусилля і створили унікальний продукт – "Урбаністичну візію відбудови міста" після деокупації. Це покроковий документ, що дасть можливість одразу після звільнення Маріуполя, втілювати проєкти, які розробили професійні архітекторські команди", - зазначив заступник мера Маріуполя Сергій Захаров.

Напрацювання об'єднаної урбан-візії Маріуполя після деокупації наразі лягли в основу навчальної програми Школи відновлення громад.

Проєкт, заснований Асоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн", має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення, що реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет "Києво-Могилянська Академія".

Нагадаємо, Biennale Architettura – міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні два роки у Венеції. Країни-учасниці мають унікальну можливість у власних павільйонах презентувати свою архітектурну візію. Цьогорічна тема "Одне місце, одне рішення" має відповісти на питання: як архітектура має адаптуватися до сучасних викликів – екологічних, соціальних, урбаністичних.