На архитектурном биеннале показали, каким будет Мариуполь после деоккупации и восстановления

Нынешнее участие Украины привлекает международное внимание к вопросам реконструкции и восстановления украинских городов. Наша страна представлена сразу в двух локациях: национальном павильоне от Украины и в экспозиции Французского павильона. В частности, через презентацию Объединенной урбан-визии Мариуполя после деоккупации.

"Мы рады видеть представителей украинского Мариуполя во Французском павильоне. Моя команда уже три года занимается сбором информации об уничтоженных архитектурных памятниках во время войны. Нам всем надо помнить, что сохранение культурного наследия и роли архитектуры в постконфликтном восстановлении - важнейшие вызовы не только для Украины. Франция с вами, украинцы!", - заявил президент Французской архитектурной ассоциации Мартин Дюплантье.

Мариуполь - поликультурный город с насыщенной историей и сложным наследием. Найти его множественные идентичности и гармонично проявить их в городском пространстве одна из главных задач послевоенной реконструкции.

Для этого 4 архитектурных команды (Ro3kvit, Мрия, Big City Lab и Zotov & co) были объединены в единую - для осмысления и анализа наработок и дальнейшего формирования единой стратегии восстановления. Каждая из команд отвечала за отдельный слой исследования и проектирования. Все проекты обсуждались и согласовывались с громадой Мариуполя.

"Видение восстановления Мариуполя является результатом более шести месяцев работы междисциплинарной команды, состоящей из жителей Мариуполя и украинцев из других городов, а также экспертов из Европы и Соединенных Штатов. Это видение охватывает такие сферы, как идентичность, память и будущее, экологическая стратегия и переосмысление роли природы в городе, а также обеспечение комфорта жителей и качества жизни в городской среде на каждом этапе развития", - рассказывает соучредитель Ro3kvit Фулко Трефферс.

Ключевые вызовы города, на которые отвечает проект Mariupol Reborn: возвращение жителей; экологическая ситуация; исцеление травмы; рабочие места; стратегическая роль города; заброшенные квартиры и дома; определение приоритетов восстановления; интеграция промышленных зон в ткань города.

Объединенная урбан-визия - это один из самых ярких сейчас примеров роли архитектуры в постконфликтном восстановлении, основанный на сохранении украинского культурного наследия и проектируется по принципу человекоцентричности.

"Еще в августе 2022 года бизнесы Рината Ахметова приняли стратегическое решение поддержать проект Mariupol Reborn в восстановлении города после деоккупации. Мы не понимали, когда это произойдет, но точно знали, что громаде и команде, и нам, как инвестору в Мариуполь, нужно видение, как будет происходить восстановление. Главный принцип, от которого мы отталкивались, то что называется build back better. Мышление восстановления в каком-то другом, лучшем виде. Именно объединенная урбан-визия создана архитекторами для того, чтобы ответить, что такое это "лучше", - Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн".

Кроме демонстрации достижений в сфере архитектуры, участие в подобных международных мероприятиях такого уровня - это возможность коммуницировать украинский вопрос, напоминать миру о Мариуполе.

"Мир должен помнить и поддерживать город, который героически держал оборону 86 дней, а затем в течение трех лет оккупации муниципалитет во главе с мэром Вадимом Бойченко и община, которая переехала в другие украинские города, объединили усилия и создали уникальный продукт - "Урбанистическое видение восстановления города" после деоккупации. Это пошаговый документ, который даст возможность сразу после освобождения Мариуполя, воплощать проекты, которые разработали профессиональные архитекторские команды", - отметил заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров.

Наработки объединенной урбан-визии Мариуполя после деоккупации сейчас легли в основу учебной программы Школы восстановления громад.

Проект, основанный Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления, реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и SCM. Образовательными партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".

Напомним, Biennale Architettura - международная выставка архитектуры, которая проводится каждые два года в Венеции. Страны-участницы имеют уникальную возможность в собственных павильонах представить свое архитектурное видение. Нынешняя тема "Одно место, одно решение" должна ответить на вопрос: как архитектура должна адаптироваться к современным вызовам - экологическим, социальным, урбанистическим.