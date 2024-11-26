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Архімандрита УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до РФ, засудили за держзарду

Вівторок 26 листопада 2024 16:40
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Архімандрита УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до РФ, засудили за держзарду Ілюстративне фото: архімандрита УПЦ МП Олексія засудили за держзарду (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Архімандрит УПЦ МП благословив "приєднання" Херсона до складу Російської Федерації. Його засудили за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, мова про екснастоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який наразі переховується у Криму.

Слідчі з'ясували, що після захоплення обласного центру він пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо. Зокрема, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до складу Росії. Він особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

Архімандрита УПЦ МП, який благословив &quot;приєднання&quot; Херсона до РФ, засудили за держзарду

За це священнослужитель отримав від росіян захоплену нерухомість у центрі Херсона і був запрошений у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Коли українські військові звільнили Херсон, то клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. За матеріалами Служби безпеки за держзраду він заочно отримав 15 років тюрми.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік передавав агресору інформацію про Сили оборони України в регіоні.

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УПЦ МП Служба безпеки України Херсон Держзрада
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