Архимандрита УПЦ МП, благословившего "присоединение" Херсона к РФ, осудили за госизмену

Архимандрит УПЦ МП благословил "присоединение" Херсона к составу Российской Федерации. Его осудили за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, речь идет об экснастоятеле собора Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, который сейчас скрывается в Крыму.

Следователи выяснили, что после захвата областного центра он отправился на сотрудничество с оккупантами и местным гауляйтером Сальдо. В частности, клирик регулярно приглашал его в храм для прокремлевских выступлений перед верующими.

Также во время богослужений архимандрит благословлял проведение псевдореферендума РФ по поводу "присоединения" Херсонской области к составу России. Он лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

За это священнослужитель получил от россиян захваченную недвижимость в центре Херсона и был приглашен в Кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в РФ.

Когда украинские военные освободили Херсон, то клирик сбежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за совершенные преступления перед нашим государством. По материалам Службы безопасности за госизмене он заочно получил 15 лет тюрьмы.