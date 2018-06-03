Матери заключенных в РФ Сенцова и Кольченко впервые встретились и обратились к Порошенко

Матери заключенных обратились с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей

Матери украинских политзаключенных, режиссера из оккупированного Крыма Олега Сенцова и крымчанина Александра Кольченко, впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии".

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь к президенту обратилась мать Александра Кольченко.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - сказала Лариса Кольченко, мать Александра Кольченко.

Напомним, 31 мая незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Сенцова.

16 мая 2018 года осужденый на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.