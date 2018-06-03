Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Матери заключенных в РФ Сенцова и Кольченко впервые встретились и обратились к Порошенко

НовостиОбщество    03.06.2018 - 20:37
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Матери заключенных обратились с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей

Матери украинских политзаключенных, режиссера из оккупированного Крыма Олега Сенцова и крымчанина Александра Кольченко, впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии".

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь к президенту обратилась мать Александра Кольченко.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - сказала Лариса Кольченко, мать Александра Кольченко.

Напомним, 31 мая незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Сенцова.

16 мая 2018 года осужденый на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Мать украинского политзаключенного Кольченко заявила о звонках с угрозами со стороны РФ В Москве задержали режисера за одиночный пикет в поддержку Сенцова
Теги публикации: Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top