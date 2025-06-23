Археологічна сенсація: у Кам'янці-Подільському знайшли артефакти часів Трипільської культури

Проводили роботи, а знайшли артефакти

Старовинні артефакти були знайдені на території Старого замку, коли проводилися роботи з прокладання траншеї для блискавкозахисту.

"Біля пристінного корпусу Старого замку в Кам'янці-Подільському було виявлено матеріали раннього залізного віку та енеолітичної доби. Це фрагменти посуду, глинобитних жител, виробів з кістки та кременю. Ранній залізний вік представлений старожитностями чорноліської культури IX-VIII століття до нової ери. Є також кубки, черпаки, миски та горщики з багатим заглибленим та наліпним орнаментом та лискованою чорною поверхнею", - розповів керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства "Науково-дослідного центру "Охоронна археологічна служба" Інституту археології НАН України Павло Нечитайло.

За словами спеціаліста, матеріали цієї культури на території Старого замку виявляли й раніше. Був знайдений фрагмент оборонного валу того часу та господарські ями.

В Інституті археології кажуть, що отримані матеріали вказують на контакти місцевого населення того часу з іншими культурами середньоєвропейської зони. Саме вони звели перші укріплення на місце Старого замку.

Предмети ще Трипільської культури

Артефакти мідно-кам'яного віку належать до двох етапів трипільської культури й дослідники вважають кожен керамічний фрагмент надважливими свідченням минулих тисячоліть.

Павло Нечитайло каже, що за аналізом орнаментів на фрагментах можна підтвердити, що на території Старого замку було поселення етапу Трипілля В1, а це датується V тисячоліттям до н.е.

Цей період був кризовим в історії неолітичних землеробів Європи, оскільки в той час було різке похолодання. Вчені зробили висновки, що у той час трипільці активно переселялися на важкодоступні миси та підвищення.

Археолог зазначив, що пізно-середньовічні та ранньомодерні шари у східній частині внутрішнього подвір'я були знесені при вирівнюванні території. Збереглася тільки нижня частина культурних нашарувань, де видно підтвердження раннього залізного віку та енеоліту.

"В результаті нагляду було виявлено значну кількість артефактів, частина з яких може поповнити експозицію музею. Практика доводить, що навіть невеликі земляні роботи на подібних об'єктах обов'язково мають відбуватися за участю науковців-археологів", - наголосив Нечитайло.