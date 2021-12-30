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В Аргентине разбился пожарный вертолет, двое погибших

Автор: Анна Полисученко

В аргентинской провинции Неукен во время тушения лесного пожара упал пожарный вертолет. Погибли двое членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Авария произошла в районе города Алюмине на западе провинции Неукен.

В общей сложности более 200 пожарных и дюжина авиасудов пытаются потушить пожары, которые за последние недели бушуют в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также провинции Формоза на севере страны.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами.

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Аргентина