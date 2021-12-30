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В Аргентині розбився пожежний вертоліт, двоє загиблих

Автор: Анна Полисученко

В аргентинській провінції Неукен під час гасіння лісової пожежі впав пожежний гелікоптер. Загинули два члени екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Аварія сталася в районі міста Алюмін на заході провінції Неукен.

Загалом понад 200 пожежників та дюжина авіасудів намагаються загасити пожежі, які за останні тижні вирують у південних аргентинських провінціях Санта-Крус, Чубут, Ріо-Негро та Неукен, а також провінції Формоза на півночі країни.

Влада оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з лісовими пожежами.

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Аргентина