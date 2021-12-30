В Аргентині розбився пожежний вертоліт, двоє загиблих

В аргентинській провінції Неукен під час гасіння лісової пожежі впав пожежний гелікоптер. Загинули два члени екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.
Аварія сталася в районі міста Алюмін на заході провінції Неукен.
Загалом понад 200 пожежників та дюжина авіасудів намагаються загасити пожежі, які за останні тижні вирують у південних аргентинських провінціях Санта-Крус, Чубут, Ріо-Негро та Неукен, а також провінції Формоза на півночі країни.
Влада оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з лісовими пожежами.