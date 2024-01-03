Аргентина знову претендує на Фолклендські острови, пропонує переговори з Британією

Архіпелаг загальною площею 12 173 квадратні кілометри, який знаходиться у Південній Атлантиці біля південно-східних берегів Південної Америки, Аргентина називає окупованою Британією 191 рік тому територією.

Сьогодні, 3 січня, Аргентина підтвердила наміри поновити суверенітет островів. Здійснити це Буенос-Айрес планує дипломатичними засобами, які, на переконання країни, є "єдиним можливим шляхом відновлення здійснення своїх прав".

Також Аргентина підтверджує свою "зацікавленість у місії добрих послуг", яку Генеральна Асамблея доручила Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН) з метою надання допомоги сторонам у відновленні переговорів, щоб "якнайшвидше знайти мирне вирішення суперечки про суверенітет у питанні Мальвінських островів".

"Уряд і народ Аргентини ще раз підтверджують, через 191 рік після незаконної окупації Мальвінських островів, свої законні та безстрокові права суверенітету над Мальвінськими островами, Південною Георгією та Південними Сандвічевими островами та прилеглими морськими районами", - йдеться у заяві МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві країни зазначили, що уряд "знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори", щоб знайти рішення суперечки щодо суверенітету островів відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН.

"У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, які передбачають змістовний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, з метою створення клімату довіри, сприятливого для відновлення переговорів", - передали в міністерстві.

Фолклендські (Мальвінські) острови

Ці острови були захоплені Великою Британією у січні 1833 року. У квітні 1982 року Аргентина зробила спробу силою повернути території, що викликало відповідні дії з боку Лондона. Поразка у Фолклендській війні призвела до падіння військової хунти в Аргентині.

Разом з тим усі уряди Аргентини підтверджували наміри відновити контроль країни над Мальвінами, Південною Георгією та Південними Сандвічевими островами та прилеглими морськими районами. Прагнення повернути острови вказано в Конституції країни.

Додамо, що за оцінками науковців, під водами Фолклендських островів, які аргентинці називають Мальвінськими, може знаходитися великий нафтовий басейн. У 2010 році МЗС Аргентини розкритикувало наміри британської нафтовидобувної компанії щодо геологічної розвідки в цьому регіоні, та попереджало про санкції.