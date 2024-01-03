Аргентина снова претендует на Фолклендские острова, предлагает переговоры с Британией

Архипелаг общей площадью 12 173 квадратных километра, который находится в Южной Атлантике у юго-восточных берегов Южной Америки, Аргентина называет оккупированной Британией 191 год назад территорией.

Сегодня, 3 января, Аргентина подтвердила намерения восстановить суверенитет островов. Осуществить это Буэнос-Айрес планирует дипломатическими средствами, которые, по убеждению страны, являются "единственным возможным путем восстановления своих прав".

Также Аргентина подтверждает свою "заинтересованность в миссии добрых услуг", которую Генеральная Ассамблея поручила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) с целью оказания помощи сторонам в возобновлении переговоров, чтобы "скорее найти мирное разрешение спора о суверенитете в вопросе Мальвинских островов".

"Правительство и народ Аргентины еще раз подтверждают, через 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов, свои законные и бессрочные права суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и близлежащими морскими районами", - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что правительство "вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры", чтобы найти решение спора о суверенитете островов в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН.

"В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, которые предполагают содержательный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания климата доверия, благоприятного для возобновления переговоров", - передали в министерстве.

Фолклендские (Мальвинские) острова

Эти острова были захвачены Великобританией в январе 1833 года. В апреле 1982 года Аргентина предприняла попытку силой вернуть территории, что вызвало ответные действия со стороны Лондона. Поражение в Фолклендской войне привело к падению военной хунты в Аргентине.

Вместе с тем, все правительства Аргентины подтверждали намерения восстановить контроль над Мальвинами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами. Стремление вернуть острова указано в Конституции страны.

Добавим, что по оценкам ученых, под водами Фолклендских островов, которые аргентинцы называют Мальвинскими, может находиться большой нефтяной бассейн. В 2010 году МИД Аргентины раскритиковало намерения британской нефтедобывающей компании по геологической разведке в этом регионе и предупреждало о санкциях.