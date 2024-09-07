Аргентина закликала МКС видати ордер на арешт президента Венесуели

Зазначимо, що протести в країні розпочалися після того, як Мадуро було оголошено переможцем на спірних президентських виборах у липні.

МЗС Аргентини стверджує, що дії уряду Мадуро після голосування можуть являти собою злочини проти людяності.

У відомстві додали, що у понеділок, 9 вересня, Буенос-Айрес подасть до суду клопотання з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших членів його уряду.

"Докази, зібрані в ході розслідувань, що проводяться прокуратурою Міжнародного кримінального суду, та події, що відбулися після президентських виборів 28 липня, є достатніми елементами для розгляду обґрунтованості видачі вищезгаданих ордерів на арешт", - йдеться у заяві МЗС країни.