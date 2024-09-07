Аргентина закликала МКС видати ордер на арешт президента Венесуели

Аргентина закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося на тлі протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначимо, що протести в країні розпочалися після того, як Мадуро було оголошено переможцем на спірних президентських виборах у липні.
МЗС Аргентини стверджує, що дії уряду Мадуро після голосування можуть являти собою злочини проти людяності.
У відомстві додали, що у понеділок, 9 вересня, Буенос-Айрес подасть до суду клопотання з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших членів його уряду.
"Докази, зібрані в ході розслідувань, що проводяться прокуратурою Міжнародного кримінального суду, та події, що відбулися після президентських виборів 28 липня, є достатніми елементами для розгляду обґрунтованості видачі вищезгаданих ордерів на арешт", - йдеться у заяві МЗС країни.
Deutsche Welle нагадала, що колишній водій автобуса Ніколас Мадуро прийшов до влади у Венесуелі у 2013 році після смерті свого наставника Уго Чавеса. Його перебування при владі супроводжувалося безліччю протиріч, але зараз на Мадуро наростає тиск як усередині країни, так і за кордоном через спірні вибори 28 липня.
Венесуельська опозиція заявила про перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса та повідомила, що голосування було затьмарене фальсифікаціями.
У свою чергу, спірні результати виборів призвели латиноамериканську країну до стану сум'яття.
В результаті протестів, що послідували за цим, загинули щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення і тисячі були затримані.
ООН, США, ЄС і низка країн засудили репресії, що продовжуються, проти опозиції результатам виборів.
Нагадаємо, що кілька днів тому суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього лідера від опозиції Едмунда Гонгалеса.
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