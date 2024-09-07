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Аргентина закликала МКС видати ордер на арешт президента Венесуели

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Аргентина закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося на тлі протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначимо, що протести в країні розпочалися після того, як Мадуро було оголошено переможцем на спірних президентських виборах у липні.

МЗС Аргентини стверджує, що дії уряду Мадуро після голосування можуть являти собою злочини проти людяності.

У відомстві додали, що у понеділок, 9 вересня, Буенос-Айрес подасть до суду клопотання з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших членів його уряду.

"Докази, зібрані в ході розслідувань, що проводяться прокуратурою Міжнародного кримінального суду, та події, що відбулися після президентських виборів 28 липня, є достатніми елементами для розгляду обґрунтованості видачі вищезгаданих ордерів на арешт", - йдеться у заяві МЗС країни.

Протести через результати виборів

Deutsche Welle нагадала, що колишній водій автобуса Ніколас Мадуро прийшов до влади у Венесуелі у 2013 році після смерті свого наставника Уго Чавеса. Його перебування при владі супроводжувалося безліччю протиріч, але зараз на Мадуро наростає тиск як усередині країни, так і за кордоном через спірні вибори 28 липня.

Венесуельська опозиція заявила про перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса та повідомила, що голосування було затьмарене фальсифікаціями.

У свою чергу, спірні результати виборів призвели латиноамериканську країну до стану сум'яття.

В результаті протестів, що послідували за цим, загинули щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення і тисячі були затримані.

ООН, США, ЄС і низка країн засудили репресії, що продовжуються, проти опозиції результатам виборів.

Нагадаємо, що кілька днів тому суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього лідера від опозиції Едмунда Гонгалеса.

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