Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы

Аргентина призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло на фоне продолжающихся протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Отметим, что протесты в стране начались после того, как Мадуро был объявлен победителем на спорных президентских выборах в июле.
МИД Аргентины утверждает, что действия правительства Мадуро после голосования могут представлять собой преступления против человечности.
В ведомстве добавили, что в понедельник, 9 сентября, Буэнос-Айрес подаст в суд ходатайство с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других членов его правительства.
"Доказательства, собранные в ходе расследований, проводимых прокуратурой Международного уголовного суда, и события, произошедшие после президентских выборов 28 июля, являются достаточными элементами для рассмотрения обоснованности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест", - говорится в заявлении МИД страны.
Deutsche Welle напомнило, что бывший водитель автобуса, Николас Мадуро, пришел к власти в Венесуэле в 2013 году после смерти своего наставника Уго Чавеса. Его пребывание у власти сопровождалось множеством противоречий , но сейчас на Мадуро нарастает давление как внутри страны, так и за рубежом из-за спорных выборов 28 июля.
Венесуэльская оппозиция заявила о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса и сообщила, что голосование было омрачено фальсификациями.
В свою очередь, спорные результаты выборов повергли латиноамериканскую страну в состояние смятения.
В результате последовавших за этим протестов погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения и тысячи были задержаны.
ООН, США, ЕС и ряд стран осудили продолжающиеся репрессии против оппозиции результатам выборов.
Напомним, что несколько дней назад суд в Венесуэле выдал ордер на арест бывшего к лидера от оппозиции Эдмунда Гонгалеса.
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