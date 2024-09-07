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Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Аргентина призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло на фоне продолжающихся протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отметим, что протесты в стране начались после того, как Мадуро был объявлен победителем на спорных президентских выборах в июле.

МИД Аргентины утверждает, что действия правительства Мадуро после голосования могут представлять собой преступления против человечности.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 9 сентября, Буэнос-Айрес подаст в суд ходатайство с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других членов его правительства.

"Доказательства, собранные в ходе расследований, проводимых прокуратурой Международного уголовного суда, и события, произошедшие после президентских выборов 28 июля, являются достаточными элементами для рассмотрения обоснованности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест", - говорится в заявлении МИД страны.

Протесты из-за результатов выборов

Deutsche Welle напомнило, что бывший водитель автобуса, Николас Мадуро, пришел к власти в Венесуэле в 2013 году после смерти своего наставника Уго Чавеса. Его пребывание у власти сопровождалось множеством противоречий , но сейчас на Мадуро нарастает давление как внутри страны, так и за рубежом из-за спорных выборов 28 июля.

Венесуэльская оппозиция заявила о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса и сообщила, что голосование было омрачено фальсификациями.

В свою очередь, спорные результаты выборов повергли латиноамериканскую страну в состояние смятения.

В результате последовавших за этим протестов погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения и тысячи были задержаны.

ООН, США, ЕС и ряд стран осудили продолжающиеся репрессии против оппозиции результатам выборов.

Напомним, что несколько дней назад суд в Венесуэле выдал ордер на арест бывшего к лидера от оппозиции Эдмунда Гонгалеса.

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