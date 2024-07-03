Аргентина взяла трьох чемпіонів світу на Олімпіаду: команда зустрінеться зі збірною України

Керманич "альбіселесте" Хав'єр Маскерано візьме 18 футболістів на літні Ігри. Лише шість футболістів представляють європейські чемпіонати.

Головними зірками команди будуть чемпіони світу. Тренерський штаб вирішив запросити до збірної воротаря Херонімо Рульї, оборонця Ніколаса Отаменді та нападника Хуліана Альвареса. Усі вони потрапили в заявку поза віковим цензом 23 роки.

До резервного списку Маскерано потрапили четверо футболістів. На валізах сидітимуть голкіпер Фабрісіо Яковіч, оборонець Аарон Кірос, а також хавбеки Федеріко Редондо та Хуан Нардоні. Не відпустили на Олімпіаду воротаря Емільяно Мартінеса, оборонця Валентіна Барко, півзахисника Алана Варелу та вінгера Алехандро Гарначо.

Фінальна заявка олімпійської збірної Аргентини на Олімпійські ігри-2024:

Воротарі: Брей, Рульї

Захисники: Ді Чезаре, Отаменді, Аміоне, Солер, Гарсія, Лухан

Півзахисники: Фернандес, Медіна, Зезон, Ессе

Нападники: Альварес, Джул. Сімеоне, Бельтран, Гонду, Ечеверрі, Альмада

Аргентина потрапила до групи B турніру. Там суперниками "альбіселесте" стануть збірні Іраку, Марокко та України. Перший матч аргентинці зіграють 24 липня проти марокканців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.