Аргентина взяла трех чемпионов мира на Олимпиаду: команда встретится со сборной Украины

Наставник "альбиселесте" Хавьер Маскерано возьмет 18 футболистов на летние Игры. Лишь шесть футболистов представляют европейские чемпионаты.

Главными звездами команды будут чемпионы мира. Тренерский штаб решил пригласить в сборную вратаря Херонимо Рульи, защитника Николаса Отаменди и нападающего Хулиана Альвареса. Все они попали в заявку вне возрастного ценза в 23 года.

В резервный список Маскерано попали четверо футболистов. На чемоданах будут сидеть голкипер Фабрисио Якович, защитник Аарон Кирос, а также хавбеки Федерико Редондо и Хуан Нардони. Не отпустили на Олимпиаду вратаря Эмильяно Мартинеса, защитника Валентина Барко, полузащитника Алана Варелу и вингера Алехандро Гарначо.

Финальная заявка олимпийской сборной Аргентины на Олимпийские игры-2024:

Вратари: Брей, Рульи

Защитники: Ди Чезаре, Отаменди, Амионе, Солер, Гарсия, Лухан

Полузащитники: Фернандес, Медина, Зезон, Эссе

Нападающие: Альварес, Джул. Симеоне, Бельтран, Гонду, Эчеверри, Альмада

Аргентина попала в группу B турнира. Там соперниками "альбиселесте" станут сборные Ирака, Марокко и Украины. Первый матч аргентинцы сыграют 24 июля против марокканцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.