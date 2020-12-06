Аргентина ввела налог на миллионеров для борьбы с коронавирусом

Фото: Буэнос-Айрес, Аргентина (flickr.com David Berkowitz)

Парламент Аргентины одобрил предложение привлечь в казну около 3,7 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавируса, введя налог для обладателей многомиллионных состояний. Налог ввели для 12 тысяч самых богатых людей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Принятый закон предусматривает разовое внесение налога с физических лиц, которым принадлежат активы на сумму больше 200 млн аргентинских песо (2,45 млн долларов - ред.).

Полученные деньги пойдут на покупку товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, помощь малому и среднему бизнесу, поддержку бедных районов и способствование развитию отрасли природного газа.

По словам сенатора от правящей партии Анабель Фернандес Сагасти, введенный налог "на богатство" экстраординарен, потому что страна оказалась в экстраординарных обстоятельствах.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысяч заражений коронавирусом. Это новый антирекорд. Умерло 12 121 пациента.

По последним данным, в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.

В мае Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 млн долларов процентов по гособлигациям. Страна объявила дефолт в девятый раз.