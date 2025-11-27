Аргентина висунула главу МАГАТЕ Гроссі кандидатом на пост генсека ООН

"Для мене велика честь і привілей представити сьогодні кандидатуру Рафаеля Гроссі на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй", - написав у Х глава МЗС Аргентини Пабло Кірно.

Він підкреслив, що Гроссі "робить видатну кар'єру", яка триває вже понад 40 років як посадова особа дипломатичного корпусу Аргентини, а останнім часом - на чолі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Кірно додав, що лідерські якості Гроссі здобули визнання, коли його обрали на другий термін на посаду керівника МАГАТЕ у 2023 році.

"Його глибокі пізнання в галузі багатосторонньої системи, його здатність сприяти дипломатичному діалогу, його доведена ефективність у ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупередженого й ефективного співрозмовника, його технічна та лінгвістична компетентність, а також прихильність до Статуту ООН роблять його чудовим кандидатом", - резюмував міністр.

Як уточнює Europa press, Гроссі висунули кандидатом на пост генсека ООН на період з 2027 по 2031 роки. Аргентина зробила це в рамках відкритого процесу виборів спадкоємця Антоніу Гутерріша на цій посаді.