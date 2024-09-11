Аргентина и Бразилия синхронно проиграли в квалификации к ЧМ-2026: видео

Очередной тур отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке обернулся фиаско для сборных Аргентины и Бразилии. Победы отпраздновали сборные Колумбии, Эквадора, Боливии и Парагвая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пенальти) – Гонсалес, 48

Чили – Боливия – 1:2

Голы: Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Мигелито, 45+1

Эквадор – Перу – 1:0

Гол: Валенсия, 54

Венесуэла – Уругвай – 0:0

Парагвай – Бразилия – 1:0

Гол: Гомес, 20

Колумбийская сборная дома забила аргентинцам в середине первого тайма. Это Москера головой запер дальнюю стойку после розыгрыша углового на левом фланге. "Альбиселесте" отыгрались на старте второй половины – Гонсалес классно пробросил мяч мимо защитника и реализовал момент против кипера. Но на 60-й минуте победу "кафе" принес Хамес, реализовав одиннадцатиметровый.

Бразильская сборная потерпела поражение в Асунсьоне. Парагвай повел в счете на 20-й минуте. Это Гомес с линии штрафной внешней стороной стопы роскошно уложил от стойки. Пентакампеоны пытались отыграться в течение следующих 70+ минут. Подопечные Доривала Жуниора довели владение мячом до 67%, но так и затруднились ответить на гол парагвайцев.

Сборная Аргентины осталась лидером группы после восьми туров. "Альбиселесте" набрали 18 очков. Рядом расположились национальные команды Колумбии (16 пунктов) и Уругвая (15). В зоне выхода на Мундиаль остаются Эквадор (11 очков), а также Бразилия и Венесуэла (по 10).

В октябрьском цикле аргентинцы встретятся с Венесуэлой на выезде и против Боливии дома. Бразильцы будут противостоять Чили и Перу. Уругвайская сборная сыграет против Перу и Эквадора.