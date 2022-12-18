Аргентина в серії пенальті переграла збірну Франції та стала чемпіоном світу

Чемпіонат світу-2022, фінал

Аргентина – Франція – 3:3 (пенальті – 4:2)

Голи: Мессі, 23 (пенальті), 109, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (пенальті), 81, 116 (пенальті)

"Альбіселесте" захопили ініціативу з перших хвилин. Головний акцент в атаках латиноамериканці робили на лівий фланг. Там вийшов ветеран Ді Марія, який у плей-офф зіграв усього дев'ять хвилин через проблеми зі здоров'ям, та затероризував Кунде з Дембеле.

Першим пильність Льоріса перевірив Макаллістер ударом із середньої дистанції, але просто розім'яв кіпера "триколірних". Згодом постріл Де Пауля заблокував Варан, а Ді Марія з льоту відправив м'яч на трибуни. Франція відповіла ударом Жиру головою після стандарту – вище воріт, та ще й фол у форварда.

А якраз на екваторі тайму стався важливий епізод – Ді Марія розкішно обіграв Дембеле на вході в штрафний майданчик із лівого краю і впав чи то від легкого контакту з французом, чи зачепившись за власну ногу – пенальті, хоча повтори однозначного підтвердження не надали. До позначки підійшов Мессі та з паузою перед ударом переграв Льоріса.

Пропущений м'яч відправив підопічних Дідьє Дешама в легкий нокдаун. Вони почали "сипатися" в обороні, але аргентинська збірна кілька разів пробачила "триколірних" за помилки. Та на 36-й хвилині "альбіселесте" організували видовищну контратаку: Мессі кинув у прорив правим флангом Макаллістера, а той класною передачею вивів на ударну позицію Ді Марію – вінгер у дотик подвоїв перевагу Аргентини.

Тренерський штаб збірної Франції спробував струсонути команду двома замінами ще до перерви, випустивши на поле Тюрама та Коло Муані замість інертних Жиру та Дембеле. Та кінцівка першої половини та старт другої минули під контролем аргентинців.

Ось на оперативний простір вирвався Макаллістер, але Льоріс вчасним виходом із воріт ліквідував загрозу. Згодом Де Пауль пробив з льоту після передачі Ді Марія – кіпер французів знову впорався з викликом. Удар же Альвареса в ближній кут Льоріс упіймав із другої спроби.

Франція оговталася в районі 65-ї хвилини. Спершу Коло Муані пробив головою повз стійку, вигравши верхову дуель після подачі Грізманном кутового. А згодом Мбаппе прорвався до лінії карної зони та завдав удару над поперечиною.

А далі сталося справжнє диво за тиждень до Різдва. Мбаппе впродовж двох хвилин оформив дубль і повністю перевернув гру. Спершу Коло Муані втік від ветерана Отаменді та змусив фолити на собі – лідер французів упевнено реалізував одинадцятиметровий.

На 82-й хвилині "триколірні" організували справжній шедевр. Тюрам із півкола перед штрафного прокинув далі на Мбаппе, а той поклав корпус і в падінні розкішно відправив м'яч у дальній кут – 2:2! А розпочалася атака з силового відбору Комана в Мессі...

У фінальні хвилини суперники обмінялися небезпечними нагодами. Емільяно Мартінес не без труднощів впорався з ударом Рабйо після передачі Камавінга. Натомість Льоріс у чудовому стрибку витягнув із-під поперечини постріл Мессі. Та овертайму Аргентина та Франція не уникли.

Там розпочався надвідкритий футбол із великою кількістю боротьби на різних ділянках поля. В атаках цікавіше виглядали "альбіселесте". Той же Лаутаро Мартінес лише дивом не реалізував вихід фактично віч-на-віч із воротарем. Були й інші напівмоменти.

А на 109-й хвилині аргентинці таки дотиснули Францію. Потужний постріл Лаутаро з близької відстані майстерно парирував Льоріс, але на добиванні опинився Мессі та відправив м'яч за лінію. Щастя латиноамериканців було недовгим, оскільки невдовзі слово взяв Мбаппе.

Французький бомбардир на 116-й упевнено реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив, коли м'яч після його удару з-за меж штрафного влучив у лікоть Монтьєля в межах карної зони – 3:3 і серія пенальті!

Там аргентинці Мессі, Дибала, Паредес і Монтьєль були влучними. Натомість французи Коман і Чуамені з нервами не впоралися і переграти Емільяно Мартінеса не зуміли. Як наслідок, "альбіселесте" втретє в історії тріумфували на чемпіонатах світу та вперше – в епоху Мессі.