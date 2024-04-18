Аргентина планує стати глобальним партнером НАТО

Як відзначив Петрі, сьогодні, 18 квітня, він зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане.

"Я вручив йому (Джоане, - ред.) лист про наміри, в якому висловлюється прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації (НАТО, - ред.). Ми продовжимо працювати над відновленням зв'язків, які дозволять нам модернізувати й тренувати наші збройні сили за стандартами НАТО", - написав Петрі.

Варто пояснити, що глобальний партнер НАТО, це статус, який надається країнам для їх зміцнення співпраці з Альянсом. Зокрема країни співпрацюють з НАТО в галузі безпеки, оборони, миротворчості та інших напрямках.

Позиція Аргентини щодо України

10 грудня 2023 року президентом Аргентини став лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей. Під час інавгурації був присутній український лідер Володимир Зеленський, який прибув до країни з візитом.

В кінці 2023 року Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС в якому заявив про відмову Аргентини вступити до об'єднання.

Також в березні була інформація про те, що президент Аргентини планує візит до України вже в червні поточного року.