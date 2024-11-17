Аргентина може заблокувати підсумкову заяву саміту G20. FT назвало причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання пише, що президент Аргентини Хав'єр Мілей, близький союзник новообраного президента США Дональда Трампа, пригрозив заблокувати спільну заяву, яка має бути схвалена лідерами G20. Зокрема, через заперечення, пов'язані з оподаткуванням надбагатих, а також гендерною рівністю.

Крім цього, виходячи зі слів джерел FT, дипломати працювали цілий вечір у суботу, намагаючись у тому числі знайти консенсус з питань фінансування заходів щодо боротьби зі зміною клімату, а також геополітичних питань, таких як війна Росії проти України. Вже зранку неділі було досягнуто прогресу за основними пунктами.

Проте загроза вето Мілея посилила занепокоєння багатьох західних дипломатів, які побоюються, що перемога Трампа надасть сил його консервативним союзникам та викличе відтік країн від амбітних угод із таких питань, як глобальне потепління. На додаток FT нагадує, що Трамп пообіцяв вивести США з Паризьких угод щодо клімату.

"(Уряд Аргентини) хоче зробити G20 у Бразилії випробуванням між старими та новими силами. Після року переговорів щодо оподаткування та консенсусу вони створюють проблеми у речах, які вони приймали раніше, слово в слово", - сказав один бразильський чиновник.

Позиція Буенос-Айреса проти проекту комюніке відбулася після зустрічі Мілея з Трампом у Флориді, 14 листопада - першої зустрічі новообраного президента США з іноземним лідером після виборів.

Крім того, минулого тижня Аргентина була єдиною країною, яка проголосувала проти резолюції ООН, яка засуджує насильство в інтернеті щодо жінок та дівчат.

За даними Financial Times, багато офіційних осіб, які будуть присутні на заході, де президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва має оголосити про створення глобального альянсу по боротьбі з голодом, побоюються, що його виступ буде затьмарений усвідомленням того, що Трамп виступає проти багатьох із запланованих. висновків.

"Ми всі повинні сидіти там і говорити про майбутнє глобального співробітництва і вдавати, що немає цього хлопця, який їде (в Білий дім - ред.), якому все одно. Важко уявити, що якесь рішення (тут - ред.) має якесь або майбутнє", - сказав неназваний європейський чиновник.