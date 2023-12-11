Аргентина має намір провести саміт по Україні з лідерами країн Латинської Америки, - ОП

За його словами, президент України Володимир Зеленський обговорив саміт із новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у неділю в Буенос-Айресі.

"У нас відбулася змістовна розмова. Ми обговорили безліч питань - від формули миру в Україні до двосторонньої співпраці. Наша південна поїздка до Аргентини була дуже продуктивною", - заявив Жовква.

Візит Зеленського до Аргентини

10 грудня Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію президента Хав'єр Мілея. Докладніше про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Також президент, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.

Співпраця з Глобальним Півднем

Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю із країнами Глобального Півдня. Йдеться про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай і Індію.

Так, зокрема, у Саудівській Аравії відбувся великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників із 40 країн стала проривом.

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