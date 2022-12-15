Аргентина – Франція: де дивитися фінал ЧС-2022

Матч Аргентина – Франція відбудеться в катарському Лусаїлі 18 грудня. Поєдинок прийме місцевий стадіон "Лусаїл Айконік Стедіум". Старт зустрічі призначений на 17:00 за київським часом.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Обидві національні команди перемагали на чемпіонатах світу. "Альбіселесте" стали найсильнішими на домашньому ЧС-1978 і Мундіалі-1986 у Мексиці. Натомість "триколірні" тріумфували в 1998 році на рідній землі, а також здобули Кубок світу-2018.

Остання зустріч між Аргентиною і Францією відбулася на ЧС-2018. Тоді галли з голами Грізманна, Павара та дублем Мбаппе перестріляли латиноамериканців у Казані (4:3). У складі "альбіселесте" забивали Ді Марія, Меркадо та Агуеро.