Аргентина – Франція: анонс фіналу чемпіонату світу-2022

Аргентина – Франція

18 грудня, 17:00, Лусаїл, "Лусаїл Айконік Стедіум", трансляція на "Суспільне" (регіональні телеканали) та MEGOGO

Неабияким символізмом став вихід у фінал першого Мундіалю посеред сезону двох найпрагматичніших колективів турніру. Аргентинська та французька команди на шляху до вирішального двобою витрачали якраз необхідну для позитивного результату кількість ресурсів. Натомість інші фаворити "згоріли" з яскравішим футболом.

Поруч із прагматизмом команд іде й тактична гнучкість.Наприклад, "альбіселесте" розпочали ЧС-2022 із формацією 4-2-3-1, потім перейшли до 4-4-2, а проти збірної Нідерландів у чвертьфіналі взагалі зіграли з трьома центрбеками. Коли ж рахунок ставав переможним, то тренер не соромився випускати додаткових оборонців.

Схеми ж Франції – взагалі суцільний гібрид, що не піддається однозначному трактуванню. Уособленням цих перетворень став Антуан Грізманн – справжнє відкриття турніру. Колись нападник трансформувався в універсального хавбека, який встигає і атакувати, і оборонятися.

Нові ролі для своїх підопічних нівелюють кадрові проблеми Дідьє Дешама. Фактично кожен виконавець у складі має рівноцінну заміну. Травмованого Бензема розкішно підмінив Жиру (4 м'ячі), Канте з Погба – згаданий Грізманн, Люку Ернандеса – брат Тео.

Перед фіналом у таборі "триколірних" пошумів якийсь вірус. Та до вирішального матчу Мундіалю всі будуть здорові. Єдиною проблемою може стати коліно Жиру. Форвард "Мілана" відчув біль у суглобі на тренуванні, але на, ймовірно, останній фінал у кар'єрі цілком може вийти "на уколах".

Лазарет аргентинців фактично порожній. Під час турніру виникали запитання лише щодо форми окремих виконавців. Та за прикладом Франції "альбіселесте" відшукали внутрішні резерви. Того ж Лаутаро Мартінеса класно замінив Альварес. А Мессі вкотре продемонстрував свою велич. Але без Кубка світу про це забудуть.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Л. Ернандес, Бензема (обидва – Франція)

Під питанням: Гомес – Т. Ернандес, Чуамені, Жиру

Орієнтовні склади на матч Аргентина – Франція

Аргентина: Е. Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья – Де Пауль, Паредес, Фернандес, Макаллістер – Мессі, Альварес

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Обидві збірні не зважають на критику "естетів" і гратимуть на результат і у фіналі. Найцікавіше стане тоді, коли хтось поведе в рахунку. І Аргентина, і Франція за такої ситуації віддають м'яч супернику та "сідають" в оборону. Мовляв, тепер ви покажіть, на що здатні в атаці.

Такий підхід робить мінімальний рахунок цілком вірогідним підсумком протистояння. Звісно, фіналісти можуть приємно здивувати та влаштувати гольовий фестиваль. У гіршому ж випадку з'ясування взаємин може дійти до серії пенальті, де дива майстерності почнуть демонструвати воротарі.