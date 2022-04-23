Арестович: враг проводит перегруппировку, результаты будут неутешительными для него
Российские войска уже несколько суток проводят перегруппировку направлении Славянска, Краматорска и Гуляйполя. Но результаты будут неутешительными для него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"Враг продолжает сосредотачивать главные усилия в направлении Славянск - Краматорск и пытается развивать наступление в направлении Гуляйполя. Проводит активные штурмовые и поисковые действия, ищет слабые места в нашей обороны, чтобы сосредоточить на них основной удар. Но пока это ему уже не удается уже шестые сутки подряд. Он там перегруппировывается, будем ждать результаты этой перегруппировки. Но что-то мне подсказывает, что результаты будут неутешительными для противника", - отметил он.
Напомним, ранее Арестович заверил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление на Мариуполь.
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