Арестович: ворог проводить перегрупування, результати будуть невтішними для нього
Російські війська вже кілька діб проводять перегрупування напрямку Слов'янська, Краматорська та Гуляйполя. Але результати будуть невтішними для нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"Ворог продовжує зосереджувати головні зусилля в напрямку Слов'янськ - Краматорськ і намагається розвивати наступ в напрямку Гуляйполя. Проводить активні штурмові та пошукові дії, шукає слабкі місця в нашій оборони, щоб зосередити на них основний удар. Але поки це йому вже не вдається вже шосту добу поспіль. Він там перегруповується, будемо чекати результати цього перегрупування. Але щось мені підказує, що результати будуть невтішними для противника", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Арестович запевнив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ на Маріуполь.
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