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Арестович: противник определился с основным направлением, это зона ООС

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Киев, Воскресенье 13 марта 2022 12:30
Арестович: противник определился с основным направлением, это зона ООС Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На восемнадцатый день войны России против Украины противник определился с основным направлением боевых действий. Это зона проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника В Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и проводит перегруппировку", - отметил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны возможно, только когда российские войска полностью покинут территорию Украины.

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