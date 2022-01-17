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Арестович уволился из ТКГ и Офиса президента

Автор: Дмитрий Левицкий

Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы. Свое решение он объяснил "личными причинами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Арестовича для "4 канал".

Арестович рассказал, что ушел с должности главы украинской делегации в ТКГ и внештатного советника руководителя Офиса президента по собственному желанию. На следующей встрече в минском формате его уже не будет.

Арестович с 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу. А с декабря 2020 года он также занимал должность внештатного советника главы ОП.

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