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Арестович звільнився з ТКГ та Офісу президента

Автор: Дмитро Левицький

Олексій Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента та Тристоронньої контактної групи. Своє рішення він пояснив "особистими причинами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Арестовича для "4 канал".

Арестович розповів, що пішов з посади речника української делегації в ТКГ та позаштатного радника керівника Офісу президента за власним бажанням. На наступній зустрічі у мінському форматі його вже не буде.

Арестович з 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу. А з грудня 2020 року він також обіймав посаду позаштатного радника голови ОП.

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