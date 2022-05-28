ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арестович: ситуация может резко меняться в нашу сторону после 15 июня

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 22:56
Арестович: ситуация может резко меняться в нашу сторону после 15 июня Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация на фронтах может резко начать меняться в украинскую сторону после 15 июня. На середину следующего месяца запланирована очередная встреча министров обороны НАТО по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, на сегодня часть американских вооружений уже перебрасывается кораблями, то есть уже пошли системные поставки.

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда (министр обороны, - ред.) Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что после 15 июня ситуация резко может начать меняться в украинскую сторону.

"Они (российские войска, - ред.) попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнется меняться очень сильно. Это не буде немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу", - добавил Арестович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на следующей неделе ждет хороших новостей по поставкам западного оружия для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада