Арестович: ситуация может резко меняться в нашу сторону после 15 июня

Ситуация на фронтах может резко начать меняться в украинскую сторону после 15 июня. На середину следующего месяца запланирована очередная встреча министров обороны НАТО по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, на сегодня часть американских вооружений уже перебрасывается кораблями, то есть уже пошли системные поставки.

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда (министр обороны, - ред.) Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что после 15 июня ситуация резко может начать меняться в украинскую сторону.

"Они (российские войска, - ред.) попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнется меняться очень сильно. Это не буде немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу", - добавил Арестович.