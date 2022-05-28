ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович: ситуація може різко змінюватися в наш бік після 15 червня

Новость на русском →
Київ, Субота 28 травня 2022 22:56
Арестович: ситуація може різко змінюватися в наш бік після 15 червня Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація на фронтах може різко почати змінюватися в український бік після 15 червня. На середину наступного місяця запланована чергова зустріч міністрів оборони НАТО по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, на сьогодні частина американських озброєнь вже перекидається кораблями, тобто вже пішли системні поставки.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли (міністр оборони, - ред.) Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що після 15 червня ситуація різко може почати змінюватися в український бік.

"Вони (російські війська, - ред.) спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почнеться змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть прийняті рішення, які показують перспективу", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного тижня чекає хороших новин щодо поставок західної зброї для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу