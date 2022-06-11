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Арестович: российские войска на востоке измотаны, все чаще берут паузы

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Киев, Суббота 11 июня 2022 22:53
Арестович: российские войска на востоке измотаны, все чаще берут паузы Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Российские войска на востоке Украины все чаще берут паузы между активными боевыми действиями. Что свидетельствуют об их усталости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Российские войска все больше берут паузы на возобновление активных действий. Очень грубо говоря, если раньше неделю активно воевали, 3-4 дня отдыхали и пополнялись, то сейчас два дня усилий и два дня пауза, день усилий и два дня пауза. То есть подиздыхают на самом деле, конечно, будут еще атаковать, но периоды активности все короче, а паузы все дольше. Что является признаком того, что наступающим тяжело", - отметил он.

Напомним, ранее начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что противник в Луганской области может снова попытаться форсировать Северский Донец и выйти на плацдарм в районе Белогоровки.

По данным украинской разведки, у России есть план на 120 дней войны против Украины.

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