Арестович: российские войска на востоке измотаны, все чаще берут паузы

Российские войска на востоке Украины все чаще берут паузы между активными боевыми действиями. Что свидетельствуют об их усталости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Российские войска все больше берут паузы на возобновление активных действий. Очень грубо говоря, если раньше неделю активно воевали, 3-4 дня отдыхали и пополнялись, то сейчас два дня усилий и два дня пауза, день усилий и два дня пауза. То есть подиздыхают на самом деле, конечно, будут еще атаковать, но периоды активности все короче, а паузы все дольше. Что является признаком того, что наступающим тяжело", - отметил он.

Напомним, ранее начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что противник в Луганской области может снова попытаться форсировать Северский Донец и выйти на плацдарм в районе Белогоровки.

По данным украинской разведки, у России есть план на 120 дней войны против Украины.

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