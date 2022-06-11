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Арестович: російські війська на сході виснажені, все частіше беруть паузи

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Київ, Субота 11 червня 2022 22:53
Арестович: російські війська на сході виснажені, все частіше беруть паузи Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська на сході України все частіше беруть паузи між активними бойовими діями. Що свідчать про їх втому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Російські війська все більше беруть паузи на відновлення активних дій. Дуже грубо кажучи, якщо раніше тиждень активно воювали, 3-4 дні відпочивали і поповнювалися, то зараз два дні зусиль і два дні пауза, день зусиль і два дні пауза. Тобто подиздихають насправді, звичайно, будуть ще атакувати, але періоди активності все коротші, а паузи все довші. Що є ознакою того, що наступаючим важко", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що противник в Луганській області може знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на плацдарм в районі Білогорівки.

За даними української розвідки, у Росії є план на 120 днів війни проти України.

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