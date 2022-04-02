Арестович: российские войска будут бить ракетами по Украине до последнего дня войны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска будут бить ракетами по Украине до последнего дня войны. Поскольку на вооружении остается еще много ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на телемарафоне.

"Они будут бить ракетами долго, я думаю, что почти до последнего дня конфликта, потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования. И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины. Также у них много баллистических ракет типа "Искандер", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович предположил, что в течение двух дней украинская армия в Киевской области может выйти на границу с Беларусью.

Он также отметил, что бои под Чернобаевкой Херсонской области уже не такие масштабные, как раньше.

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