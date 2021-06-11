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Арестович: Россия в ТКГ отказалась обменять четырех тяжелобольных украинцев

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 00:48
Арестович: Россия в ТКГ отказалась обменять четырех тяжелобольных украинцев Фото: Алексей Арестович (facebook.com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных. С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано", - сказал Арестович.

Напомним, на заседании ТКГ в среду, 9 июня, украинская сторона в ТКГ призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев. Кравчук мотивировал это предложение тем, что Украина сможет обеспечить надлежащее лечение граждан.

Добавим, украинская делегация в ТКГ обвиняла Россию в том, что она ненадлежащим образом реагирует на предложения по обмену пленными.

Как известно, украинская сторона в ТКГ просила вызволить из плена почти 100 человек, местонахождение которых уже удалось установить.

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