Арестович: Росія в ТКГ відмовилася обміняти чотирьох важкохворих українців

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох важкохворих полонених . З ініціативою обміну на минулому засіданні ТКГ виступив голова делегації України Леонід Кравчук.

"Кравчук виступив вчора з ініціативою: давайте обміняємо чотирьох важкохворих людей, вони там в реанімації. Відмовлено", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у середу, 9 червня, українська сторона в ТКГ закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох важкохворих полонених українців. Кравчук мотивував цю пропозицію тим, що Україна зможе забезпечити належне лікування громадян.

Додамо, українська делегація в ТКГ звинувачувала Росію в тому, що вона неналежно реагує на пропозиції щодо обміну полоненими.

Як відомо, українська сторона в ТКГ просила визволити з полону майже 100 осіб, місцезнаходження яких вже вдалося встановити.