Арестович: росіяни можуть спробувати переграти Лиманську операцію

"Можемо обережно сказати, що російське командування за деякими ознаками накопичує війська, які мають переграти Лиманську операцію навпаки, спробувати вдарити у тому напрямку та зрізати постійну загрозу з півночі Луганської області", - зазначив він.

За його словами, на цьому напрямку противник сконцентрував від 4 до 6 батальйонно-тактичних груп, які найближчими днями можуть "сходити в контратаку".

Він також розповів про ситуацію під Бахмутом.

"За деякими даними, близько 2 000 убитих тільки лежить на полі бою в смузі оборони Бахмута. Промайнула така інформація сьогодні в приватному Twitter, але все-таки. Це тільки ті, що лежать. А якщо додати тих, хто загинув так, що від них сліду немає, згоріли в техніці, то... безглузда спроба збільшити жертви продовжується", - додав Арестович.