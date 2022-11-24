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Арестович: росіяни можуть спробувати переграти Лиманську операцію

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлія Бойко

Російське командування може спробувати переграти Лиманську операцію на Донеччині і накопичує для цього сили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Можемо обережно сказати, що російське командування за деякими ознаками накопичує війська, які мають переграти Лиманську операцію навпаки, спробувати вдарити у тому напрямку та зрізати постійну загрозу з півночі Луганської області", - зазначив він.

За його словами, на цьому напрямку противник сконцентрував від 4 до 6 батальйонно-тактичних груп, які найближчими днями можуть "сходити в контратаку".

Він також розповів про ситуацію під Бахмутом.

"За деякими даними, близько 2 000 убитих тільки лежить на полі бою в смузі оборони Бахмута. Промайнула така інформація сьогодні в приватному Twitter, але все-таки. Це тільки ті, що лежать. А якщо додати тих, хто загинув так, що від них сліду немає, згоріли в техніці, то... безглузда спроба збільшити жертви продовжується", - додав Арестович.

Нагадаємо, українські війська деокупували Лиман на початку жовтня. Місто було під контролем Росії кілька місяців.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України